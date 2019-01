Szétverték az Apple részvényeit

Az Apple csütörtökön 6 éve nem látott egynapos zuhanást produkált a tőzsdén, miután a vállalat bejelentette, visszafogja a termékeladásokra vonatkozó előrejelzését. A pofon akkora volt, hogy széles körben érintette a teljes amerikai tőzsdét.

Az Apple részvénye majdnem 10 százalékot gyengült csütörtökön, egy nappal azután, hogy a cég visszavágta a termékeladásokra vonatkozó előrejelzését. A részvény 142,19 dolláron fejezte be a kereskedést, ami 2017 júliusa óta a legalacsonyabb árfolyamnak számít. Ráadásul ilyen mértékű egynapos gyengülésre 2013 januárja óta nem volt példa. Mindez azt is jelentheti, hogy a tavalyi év végén kezdődött vesszőfutás 2019-ben is kitart az Apple-nél – írja a CNBC.

Hatalmas pofonok

Az iPhone gyártójának részvénye egykor 230 dollár fölött is forgott, de a papír 30 százalékot veszített az értékéből 2018 negyedik negyedévében.

A csütörtöki veszteséggel az Apple tőzsdei értéke lecsúszott 700 milliárd dollár alá, amivel már a Google anyacége, az Alphabet is lehagyta. Az Apple így a negyedik legértékesebb amerikai társaságnak számít már csak. Mindez azt jelenti, hogy a cég 450 milliárd dollárt bukott az értékéből a tavalyi, 1100 milliárdos csúcshoz képest.

A háttérben jelentős részben az Apple szerdai bejelentése áll, amelyben a menedzsment közölte, a hosszabb frissítési ciklusok és a Kínából érkező ellenszelek a vártnál gyengébb iPhone eladásokat eredményeznek. A cég jelenleg arra számít, hogy a korábban vártnál akár 9 milliárd dollárral alacsonyabb lehet az első pénzügyi negyedév bevétele. Ebben az esetben csak még további aggodalomra adhat okot a befektetők számára, hogy az Apple novemberben közölte, leállítja az egyes termékek eladásaira vonatkozó adatközlést.

A csütörtöki szakadásig az Apple 17 százalékos mínuszt hozott össze az elmúlt 12 hónapban, és közel 40 százalékkal marad el az 52 hetes csúcsától.

Mindenki megérezte

A technológiai óriás mélyrepülése azonban széles körben érezhető eladási hullámot indított el, vagyis a piac nem szigetelte el az Apple büntetését. Az amerikai részvénypiac általánosan nagyot esett csütörtökön, amit az is támogatott, hogy a vártnál gyengébb feldolgozóipari adatok érkeztek az Egyesült Államokból. Az ISM feldolgozóipari index ugyanis decemberben 54,1 pontra csökkent, miközben az elemzők 57,9 pontra számítottak.

A Dow Jones Industrial Average 660,02 pontot – 2,8 százalékot – esett, de napon belül 707,83 pontos is volt a mínusz. Az S&P 500 index 2,47 százalékkal 2447,89 ponton fejezte be a kereskedést, ahogy a technológiai szektor 5,07 százalékot zuhant.

Nem meglepő, hogy a legnagyobb csapást éppen a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq index szenvedte el 3 százalékos eséssel – az index 6463,50 ponton zárt, megszakítva egy ötödik napja tartó emelkedési sorozatot.

Az Apple piaci beágyazottságát jelzi, hogy az olyan chiprészévények is estek a cég figyelmeztetésére, mint az ADM, az Nvidia, a Skyworks vagy a Qorvo. A Skyworks például több mint 10 százalékot szakadt a csütörtöki kereskedési napon. Ezzel párhuzamosan a félvezetőgyártók is mínuszokat produkáltak, ahogy a VanEck Vectors Semiconductor tőzsdén kereskedett alap (ETF) 6 százalékot gyengült.

A pénteki kereskedési nap nagy kérdése az lesz az USA-ban, hogy kitart-e a széleskörű eladási hullám, illetve mi lesz konkrétan az Apple részvényével. Minden esély megvan az indexek korrekciójára, mivel közép-európai idő szerint péntek délelőtt az ázsiai emelkedések után – leszámítva a japán Nikkei indexet – az európai indexek általános pluszokat mutatnak. Ezzel együtt pedig az S&P 500 index határidős jegyzése is közel 1,5 százalékos pluszban áll, vagyis izgalmas lesz figyelni, korrekció vagy további büntetés lesz-e a hét utolsó kereskedési napján.