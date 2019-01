Mindössze egyszámjegyű növekedést produkáltak tavaly a kínai mozibevételek, ami komoly lassulásnak számít az egy évvel korábbi bővülési szinthez képest. Miközben a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak uralják a piacokat, most úgy tűnik, a világ második legnagyobb mozipiaca is rálépett a fékre.

A mozijegyekből származó bevételek tavaly 9 százalékkal 60,98 milliárd jüanra (8,87 milliárd dollár) nőttek, ami igen erőteljes lassulás az egy évvel korábbi 13,45 százalékos bővüléshez viszonyítva – írja a CNBC.

A hazai filmek jegyeladásai 37,9 milliárd jüant hoztak össze 2018-ban, amivel a teljes bevétel 62 százalékát tették ki – számolt be a Xinhua állami médiaügynökség. Ez egyébként erősödés 2017-hez képest, amikor a hazai filmek még csak 54 százalékos aránnyal képviseltették magukat.

A kínai mozipiac jelentősége abban áll, hogy miközben az ország a világ második legnagyobb piaca az Egyesült Államok mögött, az összes mozivászon számában Kína már világelsőnek számít, miután az elmúlt években igen lendületes expanzió ment végbe az országban.

Ez azt eredményezte, hogy mára 60 079 mozivászon üzemel szerte az országban, ami 9 303-mal több, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben az USA-ban a teljes szám éppen csak meghaladja a 40 000 darabos szintet.

A mostani számok nemcsak azért jelentősek, mert újabb vészjelzést adhatnak arra vonatkozóan, hogy a kínai gazdaság növekedése lassuló fázisban van, hanem azért is, mert az ország egyébként is jó úton halad, hogy végül a legnagyobb filmpiac legyen, és lenyomja Észak-Amerikát. Ezt támasztja alá, hogy Kína egyre fontosabb régió az iparágban, és a producerek világszerte hajtanak arra, hogy feltornásszák a bevételeiket a kínai nézőkön keresztül. Ez pedig még annak ellenére is így van, hogy az országban kvóta szabályozza az importfilmek behozatalát, és szigorú cenzúra ellenőrzi az alkotásokat.

Azzal együtt, hogy az ázsiai óriás a hazai filmek forgalmazására helyezi a hangsúlyt a hollywoodi import helyett, jól látszanak a kínai filmszektor nehézségei is.

Míg számos nagy költségvetésű kínai film lényegében megbukott, addig több alacsonyabb költségvetésből elkészült alkotás egészen jól szerepel. Ez pedig arra is utal, hogy egyelőre nehéz meghatározni a kínai filmipar jövőbeni irányát, de az biztos, hogy a szektor növekedésének kiemelt figyelmet érdemes szentelni.