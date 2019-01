A kaszinókat nem érdekli a kereskedelmi háború

Miközben az USA és Kína közti kereskedelmi konfliktus a kaszinószektornak is fejfájást okoz, a makaói szerencsejáték-bevételek kétszámjegyű ütemben növekedtek decemberben, és az egész 2018-as évben igen szépen teljesített az iparág. Úgy tűnik, a kaszinók látogatóit nem igazán érdeklik a geopolitikai feszültségek.

Az Ázsia szerencsejáték-fellegvárának számító Makaó kaszinói igen erős évet zártak tavaly. Annak ellenére is, hogy nőttek a kínai gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak, ráadásul a világ két legnagyobb gazdasága közti kereskedelmi háború is tovább borzolta a kedélyeket – írja a CNBC.

A kedvezőtlen hatások mellett azonban a szerencsejátékból származó bevételek kétszámjegyű, 16,6 százalékos növekedést hoztak össze decemberben. A félig autonóm kínai területként működő Makaó kaszinói ugyanis egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a szélesebb piaci közönségre, és egyre kevésbé függ a szektor a gazdag vendégektől, akik az ottani szerencsejáték fő célcsoportját jelentették eddig.

Vagyon és szerencse

Makaó egyébként igen különleges hely, mivel a nagyjából 65 000 fős lakosságával az egy főre eső GDP tekintetében a világ egyik leggazdagabb közigazgatási területének számít. A kínai kormány azonban folyamatosan próbálja elérni, hogy Makaó diverzifikálja a gazdaságát, és csökkentse függőségét a szerencsejáték szektortól. Részben ennek is tudható be, hogy már a kaszinók is többféle szórakozási lehetőséget kínálnak, aminek célja, hogy a játékosokon kívül szélesebb körben is magukhoz vonzzák a turistákat.

Mindazonáltal a szerencsejáték továbbra is uralja a makaói gazdaságot. A decemberi 16,6 százalékos növekedéssel a havi bevétel 3,28 milliárd amerikai dollárnak felelt meg, ami négy hónapja a legmagasabb szint volt. Dollárban számolva, a teljes éves játékbevétel 14 százalékkal 302,85 milliárdra bővült, ami az eddigi második legnagyobb növekedési ütem volt.

Fejlődő kapcsolatok

Ezzel párhuzamosan pedig egy gazdasági integrációs projekt is fut, aminek jegyében októberben adtak át egy hidat, amely összeköti Makaót Hongkonggal és Kína déli részeivel. Az elemzők ezzel kapcsolatban arra számítanak, hogy a makaói kaszinók csupán mérsékelt növekedést élvezhetnek majd a projekt hatására.

A kérdés azonban az, hogy az USA és Kínai közti kereskedelmi konfliktus eléri-e a makaói kaszinócégeket. A külföldi vállalatok ugyanis csak engedéllyel működhetnek a területen, vagyis fennáll a veszélye annak, hogy végül ezek a cégek is nehéz helyzetbe kerülnek, ha a kereskedelmi háború esetleg tovább fokozódik.

Makaó számára ennek azért van komoly jelentősége, mert mióta 2002-ben megnyílt a lehetőség a külföldi társaságok előtt, a különleges közigazgatási terület olyan nagy Las Vegas-i neveket vonzott magához, mint az MGM, a Wynn vagy a Sands.