Szupersztárok érkeznek a tőzsdékre jövőre

A 2018-as év erős tőzsdére lépési (IPO) aktivitást hozott össze, melyet elsősorban a nagy üzletek értékei hajtottak. Az ázsiai térség egyértelműen uralta az évet, és ez a trend jövőre is kitarthat. Ezzel együtt a piac nagyon várja az olyan sztárok lépéseit, mint az Uber vagy az Airbnb.

A globális tőzsdére lépéséi aktivitás az értékek tekintetében izmos évet produkált 2018-ban, ami jelentős részben annak köszönhető, hogy a befektetői bizalom erős volt, a pénzügyi likviditás pedig az amerikai jegybank szigorításai ellenére is magas. Ennek következtében az EY december 11-én kiadott elemzése 1359 IPO-t regisztrált, összesen 204,8 milliárd dollár értékben, ami az érték tekintetében 6 százalékos növekedés, azonban a volumen 21 százalékkal csökkent.

Az értéknövekedés egyik legnagyobb hajtóerejét a megaüzletek adták, melyek során unikornisok, vagyis legalább 1 milliárd dollár értékű vállalatok, léptek tőzsdére. Már az EY jelentése után jött egyébként a SoftBank egy részének IPO-ja, amely nemcsak a valaha volt legnagyobb japán üzletnek számít, de globálisan is az egyik legnagyobb értéket hozta össze. A sztárok tőzsdére lépése egyébként 2019-ben is folytatódhat.

A három legerősebb területnek a technológia, az ipar és az egészségügy számított. Ezek együtt összesen 652 IPO-t adtak a vizsgált időszakban, 84,2 milliárd dollár értékben. Az EY adatai szerint a negyedik negyedéves aktivitás egyébként éves alapon 34 százalékkal csökkent a volumen, míg 10 százalékkal az érték tekintetében.

Az elemzők kiemelték, a piaci volatilitás, illetve a folyamatosan fennálló geopolitikai bizonytalanságok erősen hozzájárultak a közelmúlt gyenge teljesítményéhez. Ez pedig arra is utal, hogy óvatosan érdemes kezdeni az évet 2019-ben.

Amerikai lendület

Az amerikai kontinensen 261 IPO volt a vizsgált időszakban, összesen 60 milliárd dollár értékben. A két fronton ez 14, illetve 16 százalékos emelkedésnek számít 2017-hez képest. Emellett az USA-ban regisztrált tőzsdei IPO-k 29 százaléka volt határokon átívelő üzlet, és 15 országból 60 vállalat választotta a Wall Streetet. Ez 24 százalékos növekedés 2017-hez viszonyítva.

Az Egyesült Államokban egyébként a legnagyobb idei IPO-k között ott van a Spotify üzlete 9,2 milliárd dollárral, az AXA Equitable Holdings 2,7 milliárddal, valamint a Pagseguro Digital 2,3 milliárdos üzlettel. Különösen érdekes azonban a negyedik helyezett iQiyi, amely 2,3 milliárdos üzletével szintén az USA-t választotta. A kínai cég egyre izgalmasabb szereplő, ugyanis videóplatform szolgáltatóként az amerikai Netflix egyik fontos nemzetközi versenytársa – különösen Kínában.

Ázsia tovább hasít

Az ázsiai csendes-óceáni térség mindeközben továbbra is uralhatja a globális IPO-piacot. A térségben a volumen szintén csökkenést mutatott, ahogy a vizsgált időszakban idén 666 üzlet jött össze, ami 31 százalékos esés a 2017-es szinthez képest. Az érték azonban 28 százalékkal 97,1 milliárd dollárra emelkedett, és az EY adatában a SoftBank üzlete még benne sem volt.

Külön érdemes lesz majd figyelni jövőre Hongkongra, amely nem csupán a világ egyik legforróbb ingatlanpiaca, de a tőzsdéjén is izgalmas események történhetnek. A városállam ugyanis idén enyhített a szabályozásain, éppen annak érdekében, hogy magához vonzza a nagyobb – elsősorban kínai – vállalatokat is. Emellett az EY és más elemzők is arra számítanak, hogy az ázsiai térség gazdasági fundamentumai erősek lesznek jövőre, vagyis teljesen reális forgatókönyv lehet, hogy a régió tovább hasít majd az IPO-k terén.

A nagy várakozások

Mindezek után a kérdés már csak az, milyen óriások IPO-jára lehet számítani 2019-ben. Bár ezen a területen még elég sok a bizonytalanság, a legnagyobb várakozást az Uber okozza, mivel a prognózisok szerint a fuvarmegosztó cég már a jövő év első felében tőzsdére léphet. A rajongás nem is meglepő, hiszen a Morgan Stanley elemzői szerint a vállalat értéke akár 120 milliárd dolláros is lehet.

A másik szupersztár az adatkezelésben utazó Palantir, amely kiléphet jövőre a nyílt piacra. Itt sokkal több a bizonytalanság, de a hírek szerint a cég 41 milliárdot ér, vagyis nem meglepő, ha sokan várnák az IPO-t.

Rajtuk kívül meg kell még említetni a szintén fuvarmegosztásban utazó Lyftet, amelyet 15,1 milliárd dollárra értékelnek, és a jövő év első felében léphet tőzsdére. De nem kizárt, hogy a Pinterest is összehozza végre az IPO-t, melyet az idei évre terveztek, de nem jött be a tavalyi bevételbecslés, szóval visszatáncoltak. A céget a legutóbbi tőkebevonási kör után 12,3 milliárdra értékelték.

Végül pedig az Airbnb vezérigazgatója májusban közölte, a vállalat kész lenne tőzsdére lépni 2019-ben. A szintén nagyon régóta várt üzletre az év közepén kerülhet sor, és bár a vállalat becsült értéke csupán 31 milliárd dollár körüli, az Airbnb hírneve elég alap lenne ahhoz, hogy az év egyik legizgalmasabb IPO-ja jöjjön létre.