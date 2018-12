Összecsap a bika és a medve 2019-ben

A várakozások szerint a 2019-es év komoly kihívások elé állítja a világgazdaságot. A pesszimisták és az optimisták véleménye több kérdésben is eltér egymástól, azonban egyes területeken éles összecsapások várhatók a bika és a medve között.

A 2019-re vonatkozó előrejelzések kapcsán a medvepiaci pesszimisták azt mondják, hogy a hitelpiaci kockázatok, a fokozódó kereskedelmi háború, valamint a politikai bizonytalanságok egyaránt le fogják nyomni az eszközárakat és a globális gazdasági növekedést. Ezzel szemben a bikapiaci optimisták úgy válaszolnak, a globális kereslet továbbra is erős, az inflációt pedig kontroll alatt lehet tartani, vagyis a lassulás nem lesz katasztrofális erejű. A Bloomberg összegyűjtötte azokat a területeket, melyeken a legnagyobb véleménykülönbségek alakulhatnak ki.

Kereskedelmi háború

Itt a pesszimista vélemény szerint bár az USA és Kína megállapodott a vámháború időszakos szüneteltetéséről, azonban ez még nem jelent békekötést. Következésképpen az újabb vámokból adódó kockázatok továbbra is adottak a világ két legnagyobb gazdasága között, vagyis egyáltalán nincs okunk optimizmusra.

Ezzel szemben a bikapiaci oldal úgy érvel, hogy megvan a megállapodás alapja. Az USA és Kína vezetői pedig egyezségre fognak jutni, ami lehetővé teszi a nagyobb hozzáférést a kínai piacokhoz, mégpedig úgy, hogy ez nem jelenti azt sem, hogy Pekingnek le kellene mondania arról az ambíciójáról, hogy a világ vezető high-tech gazdasága legyen.

Olaj

A kőolaj árfolyama igen durva évet tudhat maga mögött, nagy emelkedésekkel és hasonlóan nagy zuhanásokkal. Míg októberben 75 dollár fölött volt az olaj hordónkénti ára, és sokan azt vizsgálták, kit hogyan érint a túl magas olajár, addig december második felében már 50 dollár körül mozgott a nyersanyag. A medvepiaci oldal pedig azt mondja, az alacsony árak gyenge keresletet, és kitartóan erősödő kínálatot jelentenek. Ez a szituáció pedig 2019-ben tovább üti majd a fekete aranyat és ezzel az olajra épülő gazdaságokat is.

Az optimisták ellenvéleménye az, hogy az olcsóbb energia kedvező hatással van a fogyasztók pénztárcájára, ami főleg azokban az országokban fontos, melyek folyó fizetési mérleg hiánnyal működnek. Ezek a gazdaságok ugyanis így kordában tudják tartani az inflációt, vagyis a jegybankjaiknak kevesebb okuk lesz a kamatemelésre – tartva ezzel a gazdasági élénkítés lendületét.

Ráadásul a bikapiaci oldal azt is hangsúlyozza, hogy az OPEC és szövetségesei újabb lépést tettek a piac normalizálásának irányába.

Jegybankok

Az elmúlt évtizedben tapasztalt piaci ralikat jelentős részben a jegybanki élénkítések fűtötték, vagyis ez lesz a jövő év egyik legfontosabb terepe. A medve képviselői szerint a likviditás egyre drágább lesz, hogy a központi bankok – élükön az amerikai Feddel – folyamatosan kamatokat emelnek. Ez pedig azt eredményezi, hogy még több felfordulás jöhet a feltörekvő piacokon, ahol ráadásul politikai nyomás is nehezedhet a jegybanki döntéshozókra.

A bika oldalán állók viszont azt mondják, hogy még mindig nagyon alacsony az infláció, és valójában nincs szükség sokkal magasabb kamatokra. Következésképpen az Egyesült Államok jegybankja 2019-ben szüneteltetni fogja a kamatemelését, ami kedvező hatásokat gyakorol majd.

Az USA gazdasága

Ahelyett, hogy az amerikai gazdaság megdöntené a leghosszabb ideje tartó növekedés rekordját,

a pesszimisták arra számítanak, hogy a 2019-es lesz az az év, amikor a növekedési lendület irányt vált. A kimerülő fiskális élénkítés, a belpolitikai nehézségek, a kereskedelmi háború, valamint a Fed politikája ugyanis egyaránt negatív nyomásként nehezedik az USA gazdasági teljesítményére.

Vagy talán mégsem. Az optimisták szerint ugyanis nincs jele annak, hogy az USA gazdasága túlhevülne, de nem látunk olyan magas inflációt sem, amely elkaszálhatná a növekedést, mi több, az amerikai munkaerőpiac nemcsak stabil, de igen erősen is teljesít. Ráadásul reális forgatókönyv, hogy a Fed jövőre valóban szüneteltetni fogja a kamatemelési sorozatát – a piacok ma általánosan erre számítanak –, vagyis enyhülni fog a nyomás nemcsak a hitelfelvevőkön, de általában a pénzügyi piacokon és az amerikai gazdasági növekedésen is.

Hitelpiac

Az Egyesült Államokban a kötvénykibocsátások és a különböző hitelügyletek már a szabályozó hatóságok figyelmét is magukra vonták, ahogy egyre gyűlnek a kockázatok a túlzott eladósodás miatt. A medve pesszimista képviselői pedig azért aggódnak, hogy ha gyengül az amerikai gazdaság, a Fed pedig szigorít, akkor az alááshatja a hitelpiaci fundamentumokat is. Ez pedig végül elérné az igen népszerű alacsony minősítésű, úgynevezett bóvlikötvényeket, amiből komolyabb válság is kialakulhat.

A másik oldalról a bikák ismét a Fed kamatemelésének szüneteltetésével érvelnek, amihez hozzáteszik, nem kell számítani amerikai recesszióra, a hozamok pedig 2019-ben vissza fognak térni pozitív tartományba. A Bank of America Merrill Lynch például úgy számol, az amerikai hitelpiac 4-5 százalékos hozamot fog produkálni a következő időszakban.

Brexit

Az Egyesült Királyság a standard forgatókönyv szerint 2019-ben ki fog lépni az Európai Unióból. A Bank of England eközben arra figyelmeztet, hogy

a legrosszabb esetben a brit gazdaság akár 8 százalékkal is lassulhat, míg a font elveszítheti értékének negyedét. A pesszimisták arra alapoznak, hogy elég nagy az esélye egy megállapodás nélküli brexitnek, ami pánikhangulatot idézhet elő a piacokon.

Ezzel szemben a bika képviselői azt mondják, hogy a brexit végül rendben lemegy, és mindkét fél abban lesz érdekelt, hogy egy gyors és megállapodás által koordinált folyamatot lássunk. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy egy újfajta gazdasági kapcsolat alakul ki a felek között, amely végül megnyugtatja a piacokat is.

Adósság

A Citigroup elemzői szerint a globális adósságállomány ma több mint háromszorosa a 20 évvel ezelőttinek, ami egyre inkább felveti a veszélyét annak, hogy új adósságválság alakul ki a világban. A bank szakértői megjegyzik, az emelkedő kamatok erőteljes kockázati tényezőt jelentenek a háztartásokra és a nem pénzügyi cégekre egyaránt. Velük együtt a pesszimisták arra figyelmeztetnek, a legfejlettebb gazdaságok és egyes feltörekvő piacok igencsak sérülékenyek a szuverén adósságkockázatokkal szemben.

Mindeközben az optimisták szerint a kamatok csak lassan fognak emelkedni, vagyis nem kell félni egy jegybankok felől érkező kellemetlen sokkhatástól. Továbbá amíg a gazdasági növekedés kitart, az adósok kényelmesen fogják majd tudni fizetni a hiteleiket – mondják.