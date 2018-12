Ezek lehetnek 2019 legjobb befektetési tippjei

A Wall Street őszi rossz hangulata kitarthat 2019-ben is – mondják a Bank of America technikai stratégái. Ennek fényében a banknál megfogalmaztak három olyan befektetési ötletet, amellyel szerintük előnyt lehet majd kovácsolni a félelmekből.

Az év vége felé haladva komoly felfordulások voltak a világ pénzügyi piacain, aminek következtében nemcsak az a kérdés merült föl, hogy meddig tartanak ki a félelmek, hanem az is, ha elhúzódik a pánikhangulat, hogyan lehet keresni a lehetőségeken. A Bank of America technikai stratégája, Paul Ciana úgy véli, igenis számítani kell erős mozgásokra 2019-ben is, azonban a csapata megfogalmazott három top tippet a felfordulások idejére – írja a CNBC.

Dollár és részvénypiac

Ha hosszabb távra tekintünk vissza, a dollár és az S&P 500 részvényindex egymáshoz aránylása produkált néhány olyan pontot,

amely végül olyan időszakhoz vezetett, melynek során a zöldhasú keményen felülteljesítő volt a részvényindexszel szemben – mondta Ciana. 2000-ben például a ráta az internetbuborék kipukkadása előtt ért el egy ilyen mélypontot, majd nem sokkal később az amerikai fizetőeszköz szárnyalni kezdett, a részvények pedig beszakadtak. Hasonló volt a helyzet 2008-ban, majd 2014-15-ben is.

Ciana szerint pedig december elején éppen egy ilyen helyzetben voltunk. Ez tehát azt jelenti, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a dollár emelkedni fog, és felülteljesítő lesz az S&P 500-hoz képest. Következésképpen az elemző azt javasolja, érdemes a dollár erősödésére fogadni, és eközben shortolni az S&P 500-at.

Olaj

A Bank of Amerikai technikai elemző csapata külön kiemelte az olajat, mivel ez az eszköz produkálhatja jövőre a legnagyobb túladottság utáni fölpattanást. A nyersolaj ára a december elejéig tartó három hónapban 21 százalékos mínuszt hozott össze, és az olaj relatív erejét mérő index – amely a tuladottságot és a túlvettséget méri – 15 pont alá esett november közepén. Minden 30 alatti érték tipikusan túladottságot jelez. Ehhez jön még, hogy december végén tovább fokozódott az eladási hullám.

Mindebből Ciana és csapata azt a következtetést vonta le, hogy az olajpiacon kialakult pánikhangulat olyan túladottságot eredményezett, amely jelentős pozitív korrekciót vetíthet előre 2019-re. Ebből pedig az következik, hogy az elemzők egyértelműen úgy vélik, érdemes az olaj emelkedésére fogadni.

Kötvény

Az év vége felé tapasztalt kötvénypiaci rali nyomás alá helyezte az amerikai hozamokat, azonban Ciana arra számít, ez a trend hamarosan meg fog fordulni. A kötvények hozamai egyébként fordítottan arányosak az árral, vagyis ha az ár emelkedik, a hozam csökken.

A nagy kérdés az, hogy mikor ér véget ez a rali, és vajon a hozamok hamarosan megkapják-e a szükséges támogatást. Ciana úgy látja, a 10 éves lejáratú amerikai állampapír hozamának fontos trendvonala 2,75-2,80 százaléknál húzódik.

Az elemző szerint ez a rali kiváló alkalom a profit zsebre vágásához, mielőtt a hozamok újra felpattannának. Következésképpen bölcs dolog lehet az eladás a 2,8 százalékos tartományban.

A 10 éves amerikai hozam egyébként 3,23 százalékon érte el a csúcsot az őszi eladási hullám során. Ez egyébként a legmagasabb szint volt 2011 májusa óta.