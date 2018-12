Szárnyal a techóriás papírja, mert zöld jelzés kaptak a videojátékai

Miután a kínai hatóságok hosszú ideig leállították az új videojátékok engedélyezését Kínában, a szakminisztérium most közölte, egyes termékek megkapták a zöld jelzést. Ennek örömére a Tencent technológiai óriás papírjai is nagyot mentek a tőzsdén.

A Tencent részvényei 4,51 százalékot izmosodtak pénteken, miután a kínai szabályozó hatóságok közölték, egyes új videojátékok megkapták a zöld jelzést. Ezzel egy március óta tartó befagyasztás ér véget a világ legnagyobb videojáték piacának számító Kínában – írja a CNBC.

A szakhatóság képviselője pénteken jelentette be egy játékkonferencián, hogy

egyes új játékok megkapták a szükséges engedélyeket. A viszontagságok márciusban kezdődtek, amikor a szabályozók leállították az új játékok jóváhagyását, miután számos kritika érkezett azzal kapcsolatban, hogy a játékok túl erőszakosak, ráadásul függőséget okoznak a fiatalok körében.

Új remények

A befagyasztás pedig a videojátékokkal összefüggő részvényeket is keményen érintette, mások mellett az iparág egyik vezetőjének számító Tencentet. A részvényárfolyamok friss emelkedései most arra utalnak, a befektetők is megkönnyebbültek a szabályozói döntés hatására.

Ebben a hónapban egyébként az állami média arról számolt be, hogy a kínai hatóságok felállítanak egy úgynevezett játéketikai bizottságot, ami már akkor megnövelte a reményeket azzal kapcsolatban, hogy az illetékes szervek újra engedélyezni fogják az új játékok piacra dobását.

Nem meglepő tehát, hogy a Tencent szóvivője is úgy nyilatkozott, „ez egy igazán izgalmas hír a kínai játékipar számára" , és hozzátette, a cégénél magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy a jövőben is magas minőségű termékeket tudnak majd előállítani.

Részvénypiaci hatások

A játékipar befagyasztása egyébként idén igen erősen lenyomta a Tencent árfolyamát, és több milliárd dollárt söpört ki a társaság piaci értékéből. A Hongkongban forgó papír idén eddig nagyjából 23 százalékot gyengült.

A korlátozásoknak azonban a külföldi vállalatok is megérezték a hatásait, mivel a Tencenthez hasonló nagyvállalatok forgalmazzák Kínában olyan nemzetközi óriások játékait, mint az EA vagy az Activision Blizzard. A leginkább azonban a Nexent érintette a döntés, mivel neki bevételeinek 45 százaléka ered a játékait forgalmazó Tencenttől.

Kínában a játékok hatósági engedélyezése általában 2-3 hónapot vesz igénybe.