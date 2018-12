Jövőre is erős éve lesz Ázsiának

Az ázsiai üzleti aktivitás idei lendülete várhatóan megmarad 2019-ben is, dacára a globális bizonytalanságnak. A friss tőzsdére lépések és a vállalati felvásárlások, illetve összeolvadások üteme tehát jövőre is igen izmos lehet az ázsiai térségben.

Az ázsiai csendes-óceáni térség idén igencsak izmos üzleti lendületet produkált hazai és nemzetközi fronton egyaránt. A teljesítményt elsősorban Japán és Hongkong fűtötte. Ráadásul az aktivitás 2019-ben is kitarthat – írja a CNBC a Baker McKenzie jelentése alapján.

Az idei év legnagyobb üzletei között olyanok voltak, mint amikor a Takeda Pharmaceutical 59 milliárd dollárért fölvásárolta a Londonban jegyzett Shire-t.

Ez volt egyébként a legnagyobb külföldi akvizíció, melyet 2018-ban japán vállalat végrehajtott. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátások (IPO) frontján a China Tower nevű, mobil infrastruktúra kiépítésében utazó vállalat üzlete emelkedett ki, amely ebben az évben a legnagyobb IPO volt Hongkongban.

A legnagyobbak

Hasonlóan kiemelkedő esemény, hogy december 19-én Tokióban megkezdődött a kereskedés a japán SoftBank Group telekommunikációs ágazatának részvényeivel, ami az ország történetének eddigi legnagyobb IPO-ja, de globálisan is az egyik legnagyobbnak számít a 23,5 milliárd dolláros üzlet.

Ráadásul csak alig marad el a rekorder Alibaba 2014-es, 25 milliárdos IPO-jától. A SoftBank papír egyébként 14 százalékos mínuszban zárta végül az első kereskedési napját, míg az anyacégnek számító SoftBank Group 0,91 százalékos mínuszba fordult.

Ezzel együtt a Baker McKenzie elemzői kiemelték, az idei év erős üzleti lendületét az hajtotta, hogy a vállalatok sokkal inkább a gazdasági fundamentumokra figyeltek a globális kockázatok helyett. Ez a lendület pedig 2019-ben is ki fog majd tartani – mondják. Prognózisuk szerint azonban 2020-ban már lassulhat az ütem, ami azonban természetesnek mondható az eddigi erős évek után, ráadásul arra is számítani lehet, hogy a gazdasági növekedések is visszafogottabbak lesznek.

Kitartó lendület

A teljes üzletkötési aktivitás egyébként

751 milliárd dollárra emelkedhet 2019-ben, ami érezhető ugrás lenne az idei év egészére várt, éppen 700 milliárd alatti szinthez képest – derül ki a jelentésből. A régió hazai tőzsdéin indított IPO-k összértéke azonban némileg csökkenhet 2018-hoz képest. A jelentés szerint 2019-ben 65,4 milliárd dollár lehet az összérték, szemben az idei 66,5 milliárddal.

Mindeközben a határokon átívelő IPO-k értéke már erősebben beszakadhat, a jelentés szerint jövőre 34,5 milliárdos értékre kell számítani 68,4 milliárd után. Hongkong azonban így is világelső maradhat a határokon átívelő IPO-k terén – bár az összérték 33,5 milliárd dollárra csökkenhet az idei évre várt 34,1 milliárdról.

A kínai-hongkongi vonalon a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a kínai hatóságok mennyire nehezítik meg a tőkeáramlásokat. Következésképpen a régió, és a világ, üzleti aktivitásának vizsgálatakor 2019-ben is érdemes lesz figyelni a kínai döntéseket.