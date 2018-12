Így nyomja le a kínai technológia az amerikait

A kínai technológiai fejlődés már egy ideje rohamléptékben halad, de egy friss kutatás szerint hamarosan az Egyesül Államokat is lehagyhatja. Ez különösen a mesterséges intelligencia területén lesz szembetűnő, hogy a világ második legnagyobb gazdasága óriási adatmennyiségre szabadíthatja rá az új technológiát.

A mesterséges intelligencia (AI) számos iparágat alapjaiban formálhat át. Az autók önvezetővé válhatnak, az arcfelismerés növelheti a biztonságot, de az egészségügy területén is komoly fejlődéseket hozhat az új technológia. Az adatok tekintetében az látszik, hogy a globális GDP 14 százalékkal emelkedhet csak a mesterséges intelligencia miatt – derül ki a PwC adataiból.

A következő évtizedben a technológiai fejlesztések 15 700 milliárd dollárral dobhatják meg a világ GDP-jét, és ebből Kína 7 ezer milliárdos, míg az USA csupán 3700 milliárdos részt kaphat – írja a CNBC elemzése.

„Az adat az új olaj, és így Kína lesz az új Szaúd-Arábia" – mondja Kai-Fu Lee, az AI Superpowers (Mesterséges intelligencia szuperhatalmak) című kötet szerzője, kockázati tőkés. Ha a kutatás területét nézzük, akkor a következő évtizedben az USA lesz az éllovas, azonban a piaci kapitalizáció, a felhasználószám, valamint a bevétel oldaláról Kína lehet a következő 10 év nyertese – tette hozzá. Lee hangsúlyozta, az AI a következő 15 évben az összes amerikai munkahely 40-50 százalékát helyettesítheti. Ezzel kapcsolatban azonban erősen megoszlanak a vélemények, és egyes elemzések szerint az új technológiai megoldásokra nem fenyegetésként, hanem pozitív fejlődésként kellene tekintetni.

Fejlesztési tervek

Mindeközben Kína kormánya nemrégiben bejelentette az ambiciózus tervét arra vonatkozóan, hogy megépítse a saját AI létesítményeit, melyek megteremtik az alapot egy következő generációs AI fejlesztési projekthez. A terv három alapvető pillérre épül. Az első lépést kíván tartani a fejlődéssel 2020-ig, a második áttöréseket kíván elérni a területen 2025-ig, végül Kína világelső szeretne lenni a mesterséges intelligencia területén 2030-ig.

Tavaly egyébként a kínai kockázati tőkések rekord mértékű tőkét toltak be az AI terepére, aminek köszönhetően 48 százalékkal emelkedtek meg 2017-ben a mesterséges intelligenciába áramló kockázati tőkebefektetések. A kínai AI startupok ezzel együtt 4,9 milliárd dollárnyi tőkét vontak be 2017-ben (19 befektetésből), míg az amerikai társak 155 befektetésből csupán 4,4 milliárd dollárt zsebeltek be.

Adat és szabályozás

Kína számos előnnyel rendelkezik a mesterséges intelligencia területén, azonban ezek közül is kiemelkedik az adatokhoz való hozzáférés. Ennek egyik technikai háttere, hogy az ország rendkívül sikeres munkát végez a készpénzmentes gazdaságra történő átállásban, és ha mindenhol lehet mobiltelefonnal fizetni, akkor elképesztő mennyiségű adat halmozódik föl – mondta egy szakértő a CNBC-nek.

Ha pedig erre az adatmennyiségre rá lehet kapcsolni a mesterséges intelligenciát, akkor Kína ezzel hatalmas előnyre tehet szert a globális versenytársak körében a mintázatok felismerésében. Ehhez jön még, hogy a kínai adatkezelési szabályok igencsak eltérnek más országok szabályozásaitól, vagyis a vállalatok sokkal könnyebben gyűjthetik össze az adatokat. Következésképpen a kormányhoz tartozó cégek példa nélküli adatmennyiséget tudnak szolgáltatni az ország vezetése számára.

Verseny a tehetségekért

A fentiek ellenére azonban Kína még mindig nem tudja vezetni a globális AI versenyt.

Az innováció ugyanis továbbra is az USA-ból jön, és a hatalmas egyetemi hálózatnak köszönhetően az Egyesült Államok óriási utánpótlást kínál a tehetségek tekintetében is. Ráadásul külföldről, többek közt Kínából és Indiából is sokan mennek az Egyesült Államokba, ami a következő években kitartó előnyt jelent majd az USA számára – mondta Ben Harburg, az MSA Capital ügyvezető partnere.

A szakértő szerint azonban ez idővel változni fog, és köszönhetően a lehengerlő kínai adatmennyiségnek, ezeket a fejlesztéseket egyre inkább a világ második legnagyobb gazdaságában lehet majd kihasználni. Vagyis évek múlva Kína elkezdheti innovációban is lehagyni az Egyesült Államokat.