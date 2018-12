Amíg a fogyasztók vásárolnak, van remény az USA-ban

Miközben egyre több figyelmeztetés érkezik az amerikai gazdaság jövőjével kapcsolatban, a Goldman Sachs szerint addig van remény, amíg a fogyasztók továbbra is aktívan vásárolnak. Vagyis a belső fogyasztás lehet a legfontosabb tényező az USA számára.

Bár a Wall Street is egyre idegesebb és már a Nemzetközi Valutaalap vezető közgazdásza is figyelmeztetett az amerikai növekedés kockázataira, a Goldman Sachs szerint érdemes a kérdést egy másik oldalról is megnézni. Amíg ugyanis a bérek emelkednek, az olajár pedig alacsony, addig a belső fogyasztás továbbra is fenntartja a reményt az amerikai növekedés számára – írja a CNBC. A belső fogyasztás azért kiemelkedően fontos, mert ez adja az amerikai gazdaság kétharmadát.

Bérek és megtakarítások

A bank elemzői három olyan tényezőt soroltak föl, amely erősítheti a fogyasztást, és ezzel pozitív kilátást vetít előre – legalábbis rövidtávon – az amerikai gazdaság számára. Az első, hogy a reálértéken mért elköthető jövedelmek várhatóan továbbra is erős növekedést mutatnak majd, köszönhetően a lendületes béremelkedéseknek, illetve a nyomott olajárnak. Ezek együtt pedig komoly hátszelet adhatnak 2019-ben. Noha a pénteken közölt novemberi munkaerő-piaci adatok a vártnál gyengébbek voltak, a bérnövekedés közel egy évtizede még mindig a legerősebb.

A másik kedvező tényező, hogy a megtakarítási ráták relatíve magasak a háztartások vagyonához viszonyítva – még a legutóbbi piaci eladási hullámok ellenére is. Végül a fogyasztói bizalom várhatóan ugyancsak erős marad a közeljövőben, tükrözve ezzel az erős gazdasági fundamentumokat – szintén összefüggésben a jövedelmek növekedésével és a kedvező munkaerő-piaci adatokkal.

Mindazonáltal a bank elemzői a negatív kockázatokat is kiemelték. Ezek között van, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt részvénypiaci eladási hullám rövidtávon visszavetheti a kiadásokat és a hitelezést. Az emelkedő kamatok szintén lenyomhatják az optimista kilátásokat. A Goldman egyébként úgy számol, hogy az amerikai gazdaság jövőre átlagosan 2,4-2,5 százalékkal bővülhet.

Eltérő jóslatok

Vannak azonban pesszimistább hangok is az amerikai nagybankok között. A Morgan Stanley például arra figyelmeztetett, hogy megnőtt a vállalati profitrecesszió kockázata – elsősorban az amerikai GDP-növekedés lassulása miatt. A bank szerint ezzel együtt a céges haszonkulcsok is egyre nagyobb nyomás alá fognak kerülni.

Noha jelenleg a legnagyobb ellenszelet a világ legnagyobb jegybankjainak (különösen az USA-ban és az eurózónában) szigorításai jelentik, a Morgan Stanley szerint kedvedző lehet, hogy a következő év elején ez a szigorítási hullám szünetelhet. Ez igen erős támogatást nyújtana a globális eszközáraknak is, különösen ha a kínai növekedés is stabilizálódik.

Összefoglalásként, a Godman Sachs elemzői megjegyezték, bár a részvénypiacok az elmúlt időszakban gyengélkedtek, továbbra is erős, ám fokozatosan lassuló, fogyasztásnövekedésre lehet készülni az Egyesült Államokban a következő néhány negyedévben.