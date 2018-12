Már az IMF is aggódik az amerikai növekedés miatt

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza szerint egyre fenyegetőbb a világgazdaság lassulása, és ez az Egyesült Államokat sem fogja érintetlenül hagyni. Az IMF ezzel beállt azok sorába, akik szerint jövőre ideje felkészülni gazdasági teljesítmény gyengüléséből adódó problémákra.

Egyre nagyobb veszélyt jelent a világgazdaság lassulása, és a jelek szerint az USA sem fogja megúszni ennek hatásait – mondta egy interjúban Maurice Obstfeld, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza. A szakember kiemelte, az ázsiai és az európai harmadik negyedéves adatok kiábrándítóak voltak. Japánban és Németországban például a GDP még zsugorodást is mutatott. Az Egyesült Államok ezzel együtt várhatóan erősebb növekedésről fog jelenteni, ez azonban nem jelenti azt, hogy a világ legnagyobb gazdasága érintetlenül marad a világgazdasági kihívásoktól – írja a MarketWatch.

Obstfeld mostani megjegyzései azért is fontosak, mert a szakember az elmúlt három évben relatíve optimistán tekintett a jövőbe. Mióta Obstfeld a szervezet vezető közgazdásza, az IMF 2016 áprilisában úgy nyilatkozott, hogy a világgazdaság 2017-ben gyorsulni fog, majd a Valutaalap ezt követően is kedvező prognózisokat tett közzé, ahogy a globális gazdaság teljesítménye egyre inkább összehangolódott.

Lassulás recesszió nélkül

Noha Obstfeld korábban is nyilatkozott az esetleges kockázatokról, különösen a kereskedelmi háború kapcsán, az már több elemzőt is meglepett, hogy a szakember még idén nyáron is ragaszkodott az optimista előrejelzéséhez – főleg, hogy a kereskedelmi háború nem enyhült, ráadásul egyre több feltörekvő piac került bajba, Törökországtól Argentínáig. Mindazonáltal a kedvező kilátás nem volt teljesen védhetetlen, hiszen számos nyersanyagtermelő ország profitált a növekvő árakból, és bár Európa és Kína küszködik a lassú növekedéssel, az Egyesült Államok igen erősen teljesített.

A szakember ezzel együtt

most is hangsúlyozta, nem számít recesszióra. Noha nem zárható ki ennek a lehetősége sem, kiemelte, most még nagyon távol vagyunk attól, hogy ez legyen a Valutaalap kiindulási forgatókönyve. Meglátása szerint, az amerikai gazdaság jövőre is erősen teljesíthet, azonban 2020-ig egyre inkább lassuló pályára állhat.

Kihívások és jövőképek

A fentiek mellett más témák is előkerültek az interjúban. Obstfeld például megjegyezte, fontos lenne reflektálni arra, hogy a gazdaságok hogyan tudnak reagálni a klímaváltozásra és a súlyos időjárási eseményekre. Emellett azzal is többet kellene foglalkozni, hogy milyen gazdasági kockázatai vannak jelentősebb kibereseményeknek.

Arra a kérdésre, hogy Kína átveheti-e a világ legnagyobb gazdásága címet az Egyesült Államoktól, a szakember úgy reagált, a növekedési pályák alapján még sok év kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. Az IMF októberi becslése szerint a kínai gazdaság tavaly az USA 62 százalékát tette ki, de ez az arány 79 százalékig kúszhat föl 2023-ig. Kiemelte, nagyon fontos, hogy ez a folyamat konfliktusmentesen menjen végbe, ellenkező esetben ugyanis a teljes világgazdaság ki van téve a destabilizációnak. Ehhez arra is szükség van, hogy Kína megpróbáljon alkalmazkodni a más országok által is elfogadott keretrendszerhez, például úgy, hogy módosít a kereskedelmi gyakorlatain.