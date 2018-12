Egyre jobban kiéleződik a technológiai sztárok versenye

Miután az Apple közel egy évtizedig uralta az amerikai technológiai szektort, mára ott tartunk, hogy négyszereplős lett a nagy verseny, és egyre izgalmasabb, hogy melyik cég lesz a legértékesebb a piacon. Mindeközben az állás ma már szinte napról napra változik.

Az elmúlt napok igen izgalmas alakulásokat hoztak az amerikai technológiai szektor sztárjai között. Pénteken a Microsoft úgy fejezte be a hetet, hogy átvette a vezetést az Apple-től, és megszerezte az első helyet a legértékesebb vállalat címéért folyó versenyben – az iPhone gyártója egyébként az elmúlt hét év során szinte töretlenül uralta a trónt. Majd jött a hétfő, és az Amazon egy rövid időre az USA legnagyobb piaci értékű társasága lett, majd vissza is csúszott. Aztán a keddi kereskedési napon az Apple ismét visszatért az élre, és nagyjából 5 milliárd dollárral nyomta le a Microsoftot és 23 milliárddal az Amazont. Fontos azonban, hogy a fenti hármas mellett ott van még a Google mögött álló Alphabet is, amely kevesebb mint két évvel ezelőtt még az Apple legfontosabb versenytársa volt – írja a MarketWatch elemzése.

Az Apple 2011-ben lett a világ legértékesebb cége, megelőzve az Exxon Mobilt. Ezt akkor elsősorban annak köszönhette, hogy az üzletével hatalmas készpénzállományt tudott generálni, amihez jöttek még az erős haszonkulcsok, valamint az izmos iPhone-eladások. Ráadásul az Apple idén augusztusban az első ezer milliárd dollár piaci értékű vállalattá lépett elő.

Jönnek a trónkövetelők

Mindazonáltal a technológiai óriás nemrég elvesztette az ezer milliárdos pozícióját, részben a nagy részvénypiaci eladási hullám miatt, de

az sem segített, hogy a befektetők elkezdtek aggódni a csökkenő iPhone-értékesítésekkel kapcsolatban. Ez tette végül lehetővé azt, hogy a másik három technológiai vállalat felkapaszkodjon az Apple mögé, és reális kihívóként jelenjen meg a piacon.

A verseny egyik különlegessége, hogy a profit tekintetében a Microsoft, az Amazon vagy a Google nem is reménykedhet abban, hogy versenyezhet az Apple-lel. Az iPhone gyártója a legutóbbi pénzügyi évben (amely szeptemberben ért véget) 59,5 milliárd dolláros nyereséget ért el. Összevetésképpen, ez olyan hatalmas összeg, hogy

meghaladja az Amazon, az Alphabet és a Microsoft együttes nyereségét is a legutóbbi befejezett pénzügyi évre nézve.

A kiéleződő versenyt azonban elsősorban nem a már elért vállalati eredmények hajtják, hanem a növekedési ráták, illetve a technológiai trendek. Konkrétan a felhőalapú informatika fejlődéséről van szó, amely területet viszont egyértelműen ural az említett másik három társaság. Az Amazon részvényének hétfői izmosodását éppen az hajtotta, hogy a vállalat az éves konferenciáján az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatására helyezte a hangsúlyt, és közölte, komoly fejlesztéseket kíván végrehajtani ezen a területen.

Felhő és készpénz

A Microsoft háza táján 2014-től jött a fordulat, amikor Satya Nadella átvette a vezérigazgatói poszttot Steve Ballmertől. Akkor a menedzsment elhatározta, hogy föl fog kapaszkodni az Amazonhoz, és Nadella már az első, dolgozóknak írt levelében jelezte, fókuszba kívánja állítani a felhőalapú megoldásokat, mivel szerinte ez a szféra aranybányának számít. Az új vezetőnek igaza is lett, amit az is bizonyít, hogy míg Nadella 2014. februári beiktatásakor a Microsoft papírja 37 dolláron állt, addig pénteken már 110,89 dolláron zárt a részvény.

Ezzel szemben a Google sokkal lassabban haladt a felhőalapú informatika terén, és egyelőre csupán harmadik az Amazonhoz tartozó AWS, illetve a Microsoft Azure mögött. A vállalat februárban közölte, a Google Cloud nagyjából 1 milliárd dolláros negyedéves bevételt ért el, ami hozzávetőleg az ötöde az AWS méretének, és csupán töredéke az Alphabet 110,9 milliárd dolláros, teljes 2017-es éves bevételének – melyet jelentős részben a vállalat hirdetési üzlete hajtott.

A nagy verseny tehát folytatódik, és

a kérdés a jövőben is az lesz, hogy a befektetők mire figyelnek majd leginkább, a stabil és erős készpénzállományra (Apple) vagy a felhő potenciális növekedésére. Ez pedig végül eldöntheti, melyik amerikai technológiai óriás lesz a legértékesebb vállalat.