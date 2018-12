London 900 milliárd dollárt bukhat a brexittel

Egy elemzés szerint London több mint 900 milliárd dollárt bukhat jövő márciusig a brexittel, ahogy egyre több bank viszi el az eszközállományát a brit fővárosból más európai pénzügyi központokba, különösen Frankfurtba.

Hatalmas veszteséget szenvedhet el London a pénzügyi cégek eszközállományainak átköltöztetése miatt. A Frankfurt Main Finance (FMF) nevű lobbicsoport számításai szerint jövő márciusig 800 milliárd eurós (909 milliárd dolláros) lehet a veszteség. A szervezet ezt arra alapozta, hogy

eddig 30 vállalat jelezte az Európai Központi Bank felé, hogy a székhelyét Frankfurtba telepítené. A jelentés hozzáteszi, ez a szám márciusig még tovább emelkedhet, ráadásul a kilépés után is folytatódhat a társaságok elvándorlása – írja a CNBC.

A 800 milliárd eurós összegben készpénzállományok, tartalékok és előzetes költségekre félretett összegek vannak az FMF szerint. A jelentés szerint ezeknek a tételeknek a Frankfurtba telepítésére azért van szükség, hogy a cégek megfeleljenek a minimális működési és szabályozói követelményeknek.

Költözés és bizonytalanság

A brexit körüli bizonytalanság rákényszerítette a vállalatokat arra, hogy egyes üzletágakat, vagy a teljes működésüket, elvigyék az Egyesült Királyságból – mondta az FMF ügyvezető igazgatója, Hubertus Vath. Hozzátette, amíg ez a bizonytalanság fennáll, a legtöbb intézmény a minimális megoldást fogja preferálni, azonban világosan látszik, hogy ezeket komoly másodkörös hatások fogják követni.

Emellett több nagybank is jelezte, a dolgozói állományát (vagy annak egy részét) is el fogja vinni Londonból, mielőtt életbe lépne a brexit. Az FMF számításai szerint akár 10 ezer álláshely költözhet el csak Frankfurtba – ráadásul ez a trend 2024-ig még folytatódhat is. Sok esetben azonban nem egyszerű költözésről van szó, mivel több bank úgy nyitott vagy bővített európai irodákat, hogy eközben nem jelentett be masszív áttelepítési terveket.

Készülnek a legrosszabbra

A londoni pénzügyi szektort képviselő csoportok a CNBC-nek úgy nyilatkoztak, az iparág felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is,

de egyelőre még nem érzik az átköltöztetések fő hatásait. Egy szervezeti vezető például úgy nyilatkozott, nem fél attól, hogy London tömeges munkaerő-veszteséget fog elszenvedni.

Mindazonáltal a cégek árgus szemekkel figyelik a tárgyalásokat, melyek rendkívül fontos szerepet játszanak a jövőbeni döntésekben – mondta Catherine McGuinness, a City of London Corporation elnöke. Kiemelte, London pénzügyi központként betöltött pozícióját nem lehet egyszerűen lecserélni, és jelenleg mindenkinek az állna érdekében, hogy legyen egy olyan megállapodás a brexit kapcsán, amely lefedi a pénzügyi szolgáltatások területét is. McGuinness szerint ha ez elmarad, az egyértelműen súlyos károkat okozna az EU és az Egyesült Királyság gazdaságában egyaránt, korlátozva a növekedést és kockára téve munkahelyeket is.