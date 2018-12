Rekord évük van az európai startupoknak

Hasítanak az európai technológiai startupok, és a befektetők is rajonganak az öreg kontinens cégeiért. Ennek következtében az európai szektor rekord évet tudhat maga mögött, simán lenyomva az amerikai Szilícium-völgy vállalatait.

Idén több mint kétszer annyi európai startup lépett tőzsdére, mint amerikai, ráadásul az újonnan tőzsdére kerülő európai vállalatok felülteljesítők az amerikai társaikhoz képest – írja a CNBC az Atomico kockázati tőkebefektető cég adatai alapján.

A most megjelent kutatásból az is kiderül, a befektetők ebben az évben igen szépen kereshettek az európai technológiai startupokba irányuló befektetések után. A londoni tőzsde (London Stock Exchange) kimutatása szerint idén eddig 69 technológiai vállalat lépett nyilvános piacra Európában, míg az Egyesült Államok ez a szám csupán 28.

Emellett az Európában kezdeti nyilvános részvénykibocsátást (IPO) végrehajtott technológiai társaságok részvényei átlagosan 222 százalékot emelkedtek ebben az évben. Ezzel szemben az amerikai IPO-kat követő részvényemelkedések átlaga mindössze 42 százalékos volt.

„Ez az év elképesztően jól sikerült az európai technológiai szektor számára" – mondta Tom Wehmeier, az Atomico kutatási vezetője. Az idén negyedik alkalommal kiadott éves jelentés 5000 válaszadó alapján állt össze.

Az erős európai teljesítmény egyik oka, hogy itt a tőzsdék sokkal jobban kedveznek a kisebb cégeknek. Ezt támasztja alá, hogy a 69 európai technológiai IPO-ból 62 cég 1 milliárd dollár alatti piaci kapitalizációval rendelkezett.

Európai unikornisok

A jelentés rávilágított továbbá, hogy egyre nő az európai unikornisok száma, vagyis azon startupoké, melyek értéke eléri az 1 milliárd dolláros álomhatárt. Az Atomico adatai szerint 17 új unikornis született idén Európában, ami duplája a tavalyi számnak. Ezek között van például két brit pénzügyi technológiai cég, a Revolt és a Monzo, illetve az észt fuvarmegosztó startup, a Taxify.

Wehmeier kiemelte, a Spotify sikere előtérbe tolta az európai unikornisokat. A stockholmi székhelyű zenestreaming vállalat áprilisban New Yorkban lépett tőzsdére, és bár a cég papírja nagyjából 6 százalékos mínuszban van az akció óta, az elemzők többsége továbbra is vételi minősítéssel értékeli a papírt. A Spotify példája azért volt izgalmas, mert néha még előkerül az a vélemény, hogy az európai cégek nem tudnak versenyezni a nemzetközi porondon, azonban most bebizonyosodott, hogy ez nem igaz.

Az Atomico becslései szerint az idei év zárásakor az európai technológiai szektor rekord mennyiségű, 23 milliárd dolláros befektetést könyvelhet majd el, ami 5 milliárd dollárral több, mint öt évvel ezelőtt. Az európai tőkebevonás egyik legfontosabb forrása Kína, amely több mint 1 milliárd dollár értékben vett részt technológiai startup befektetési körökben ebben az évben. Kína egyébként általában is egyre lendületesebben igyekszik befektetéseken keresztül megvetni a lábát Európában, miközben más országok, beleértve az Egyesült Államokat is, sokkal szigorúbb politikákat működtetnek, melyek korlátozzák a kínai tőkét. Az Atomico jelentése nem véletlenül emelte ki, az ázsiai befektetők az elmúlt években egyre nagyobb befolyást szereztek maguknak az európai technológiai ökoszisztémában.

Gátak és segítségek

Mindazonáltal az európai technológiai szektor kilátásai nem teljesen rózsásak. A kontinens ugyanis igencsak le van maradva az USA és Kína mögött a nyilvános internet- és szoftvertársaságok piaci részesedésének tekintetében. Mi több, az európai Stoxx 600 mutató technológiai vállalatai alulteljesítők voltak 2018-ban az S&P 500 technológiai vállalataival szemben.

Emellett az európai szabályozói környezet is komoly vitatéma az öreg kontinensen, és igencsak megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok hozzáállása mennyire támogatja a technológiai startupok működését. Ezt támasztja alá, hogy a kockázati tőkebefektetők és a cégalapítók 49 százaléka szerint az európai szabályozók inkább megnehezítik a cégek helyzetét.

Ezzel együtt az európai technológiai közösség nagyrészt pozitívan áll hozzá az EU új adatvédelmi szabályozásához (GDPR). A válaszadók 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a törvény kedvezően érinti az európai fogyasztókat. A jelentés végül hangsúlyozta, az európai technológiai vezetők és a döntéshozók egyaránt szeretnének szorosabban együtt dolgozni, azonban sokszor még mindig elbeszélnek egymás mellett.