A részvénypiacon is beindul az ünnepi szezon?

Bár egyesek szerint a Mikulás-rali csupán egy mítosz, az elmúlt évek teljesítményei alapján a befektetőknek idén decemberben is van okuk reménykedni. Ha tehát valóban beköszönt a Mikulás-rali, akkor az amerikai tőzsdék is kedvező hangulatban zárhatják az idei évet. Jövőre azonban már érdemes lesz odafigyelni az erős ellenszelekre is.